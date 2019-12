EN DIRECT - L'actu de la tech : le Canada veut s'inspirer de la France et taxer les Gafa

POUR SES 25 ANS, LA PLAYSTATION ENTRE AU GUINNESS BOOK DES RECORDS





Le 3 décembre dernier, la PlayStation a fêté les 25 ans de sa sortie sur le marché japonais. Elle ne sortira en France qu'en septembre 1995, juste après les Etats-Unis. La console de salon de Sony a marqué l'histoire du jeu vidéo avec ses nouveaux graphismes en 3D qui révolutionnaient tout.





Le jour de son lancement, initialement seulement au Japon, la PlayStation s'est écoulée à 100.000 unités. Sony en vendra 102, 5 millions dans le monde tout au long de son histoire. Et dire que l'idée initiale de cette console devait être... pour Nintendo ! Les deux firmes japonaises avaient noué un partenariat qui a finalement capoté.





Malgré ses ventes mirobolantes, la PS One (comme on l'appelle désormais) n'est pas la console de salon la plus vendue au monde. Elle doit même se contenter de la troisième place derrière la PS4 (102,8 M) et surtout la PS2 (plus de 155 M d'unités vendues). Mais cela s'avère suffisant pour que Sony fasse son entrée au Guinness Book des records avec plus de 450 millions de consoles de salon vendues (PS, PS2, PS3, PS4). Le "diplôme" lui a été remis lundi en présence de Ken Kutaragi, ancien dirigeant de la firme et considéré comme le père de la PlayStation, et Jim Ryan, actuel patron de Sony Interactive Entertainment.





Si on considère le classement de l'ensemble des consoles de jeux vidéo (salon et portables), la PS2 trônait devant la Nintendo DS (154 M d'unités) et la Game Boy (119 M pour l'ensemble de la gamme et les déclinaisons), selon un classement des ventes fixé à fin octobre 2019.