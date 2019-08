EN DIRECT - L'actu de la tech : Mario Kart arrive sur mobile le 25 septembre

LES GAFA UNIS À WASHINGTON, CONTRE LA TAXE GAFA FRANÇAISE





Google, Apple, Facebook et Amazon se retrouveront à Washington lundi prochain pour venir témoigner devant l'administration du commerce extérieur américain. Au centre du débat, la "Taxe Gafa" votée le mois dernier, qui imposera une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires réalisé en France par les grandes entreprises de services numériques. Du côté de l'administration Trump, on trouve la taxe "déraisonnable", Donald Trump lui-même ayant promis des mesures de rétorsion, comme des taxes sur les vins français importés aux États-Unis.





Sans surprise, les quatre géants voient la taxe d'un très mauvais œil, probablement parce qu'après la France, d'autres pays - Grande-Bretagne, Espagne, Italie, Autriche - réfléchiraient à faire de même. Surtout, et c'est probablement le cœur du débat, l'affaire met en lumière non pas tant les montages d'optimisation fiscale de ces entreprises, mais la concurrence fiscale entre les États-Unis et le reste du monde. Apple, qui est aujourd'hui le plus grand contribuable au monde, explique à qui veut l'entendre qu'il paye 24,6% d'impôts sur ses bénéfices, plus que la moyenne des grandes entreprises américaines, et plus d'ailleurs que la moyenne des entreprises du CAC40 chez nous. Plus que le montant de l'impôt, la bataille décidera surtout de là où les Gafa devront les payer.