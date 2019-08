EN DIRECT - L'actu de la tech : Microsoft présentera sa nouvelle gamme Surface le 2 octobre

ENCEINTES INTELLIGENTES : GOOGLE DÉPASSÉ PAR LES CHINOIS ?





Dans la bataille à mort que se livrent l'assistant vocal de Google et l'Alexa d'Amazon, un trublion s'est invité à table. C'est ce que révèlent les chiffres du cabinet d'analystes Canalys, qui a publié ses estimations des ventes mondiales de haut-parleurs connectés pour le second trimestre 2009. Si Amazon, avec 6,6 millions d'enceintes vendues, tient encore le haut du pavé, Google décroche de sa seconde place, au bénéfice de... Baidu, son équivalent chinois, qui s'est lancé sur ce marché avec des ventes en hausse d'une année sur l'autre de 3700% (sic), de quoi pousser Google et ses 4,7 millions d'enceintes vendues vers la troisième place du podium.





Des chiffres à prendre avec quelques précautions: ils ne comprennent d'abord que les enceintes vendues par Google et Amazon sous leur propre marque, et pas la galaxie de marques high-tech qui embarquent l'assistant Google ou Alexa (voire parfois les deux) dans leurs appareils. Canalys se concentre sur les enceintes, et laisse de côté les usages mobiles, où les ventes d'Android (qui embarque systématiquement l'assistant de Google) renverseraient entièrement le classement. Surtout, en intégrant au même classement les deux géants américains et les trois chinois Baidu, Alibaba et Xiaomi, Canalys compare un peu des pommes et des oranges : les assistants de Google et Apple ne sont pas disponibles en Chine, tandis que personne ou presque hors de Chine n'a entendu parler de Tmall Genie, Xiao AI, ou DuerOS.





À remarquer quand même : l'absence d'Apple du classement, ses ventes de Homepod n'étant pas détaillées, intégrées dans les "Autres", un statut plutôt vexant pour Siri, mais qui traduit aussi le manque d'ambition presque endémique d'Apple sur cette technologie-là.