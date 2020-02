EN DIRECT - L'actu de la tech : Netflix arrête son mois d'essai gratuit

APPLE PAY ÉTEND SON RÉSEAU DE BANQUES PARTENAIRES





Payer à l'aide de son iPhone, sans contact en boutique ou en ligne via Apple Pay, devient encore plus facile et accessible au plus grand nombre. Apple a annoncé la mise en place auprès de deux nouvelles banques : le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel. Cela porte à 35 banques partenaires en France dont les principales (BPCE, BNP Paribas, LCL, etc.) ainsi que des néobanques et services (N26, Lydia, etc.).





Le Crédit Agricole permet dès aujourd'hui à tous les clients de ses caisses régionales de digitaliser leur carte bancaire via Apple Pay, le service de paiement mobile sur iPhone, iPad, Apple Watch et MacBook. Dans un premier temps, cela ne sera possible que pour payer dans les commerces. Cela sera possible en ligne via des applis ou à l'étranger dans quelques mois. Le Crédit Mutuel et CIC proposeront la fonction dans le courant de la semaine pour les détenteurs d'une carte Mastercard. Les détenteurs de carte bancaire Visa chez les deux banques, il faudra patienter jusqu’à la fin du premier semestre 2020.





Apple Pay a été lancé en 2016 en France. Il transforme la carte bancaire en numéro de compte chiffré et stocké en toute sécurité sur l'appareil (pas sur les serveurs d'Apple). Aucune donnée sensible (numéro de compte, identifiant, etc.) n'est visible. Le paiement se fait ensuite sur les terminaux sans contact, sans limite de montant si ce n'est celui fixé par votre banque pour un paiement avec une carte. Il est possible d'utiliser Apple Pay sur certaines applications mobiles (Deliveroo, Kapten, Pathé-Gaumont, etc.). Selon le modèle d'appareil, l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale valide le paiement.