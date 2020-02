EN DIRECT - L'actu de la tech : Netflix va afficher en temps réel son Top 10 en France

APPLE : LA KEYNOTE DE MARS SEMBLE SE PRÉCISER





Alors que les rumeurs d'une sortie imminente d'iPhone se multiplient depuis des mois pour le premier trimestre, un site allemand en a rajouté une couche hier en évoquant, de source proche d'Apple, la tenue d'un événement le 31 mars prochain.





On sait qu'Apple prépare depuis plusieurs années un successeur à l'iPhone SE sorti en 2016 et couronné de succès grâce à un format plus compact que les modèles d'alors (iPhone 5s avec écran de 4 pouces) et la puissance des derniers iPhone 6s de l'époque. Le nouvel iPhone "d'entrée de gamme" et plus petit que les iPhone 11 de l'an dernier pourrait reprendre le design de l'iPhone 8 (écran 4,7 pouces) avec la puce de l'iPhone 11/11 Pro. Et surtout pour un prix tournant autour des 450-500 euros, soit moitié moins que le très haut de gamme de la marque.





Le site iPhone-Ticker annonce une keynote pour le tout dernier jour de mars et une disponibilité du smartphone le 3 avril. Ce serait un peu plus tard que les habituels événements de la firme de Tim Cook organisés à cette époque de l'année. Le patron d'Apple a d'ailleurs prévenu salariés et actionnaires qu'il ne faudrait pas s'attendre à des revenus mirobolants en ce début d'année 2020. La faute au coronavirus qui frappe la Chine et a mis toutes les usines au ralenti. Les iPhone 11 seront moins nombreux en vente et les futurs produits voient leur production freinée.