EN DIRECT - L'actu de la tech : Nintendo annonce sa nouvelle console Switch Lite pour le 20 septembre

JEU VIDÉO : SUCCÈS FRANÇAIS DES ANNÉES 1990, FLASHBACK REVIENT SUR MOBILE





Sorti en 1992, Flashback a marqué une génération de joueurs sur consoles et PC. Le jeu se déroule en 2142 et raconte le périple de Conrad, scientifique frappé d'amnésie qui a échoué sur Titan, la plus grande lune de Saturne, et tentait de regagner la Terre malgré des forces armées extra-terrestres qui veulent l'anéantir.





Le jeu d'action-aventure dans un univers de science-fiction, Flashback tenait beaucoup à ses mécaniques de jeu de plateforme en 2D et à l'ajout de cinématique. Sa narration a également beaucoup inspiré les jeux vidéo par la suite. Il s'est vendu à plus de 2,2 millions de copies sur plus de dix supports.





Après avoir signé un retour sur Nintendo Switch l'an dernier, il sera bientôt disponible sur mobile iOS et Android dans une version remasterisée. Mais il sera possible de jouer avec les graphismes et les contrôles d'origine, dans la même ambiance sonore retravaillée. Parmi les ajouts, la fonction "Rewind" qui permet de revenir en arrière de quelques secondes pour éviter d'échouer (mais dans un nombre de fois limité).





Le jeu devrait être disponible cet été sur l'AppStore et le Google Play Store.