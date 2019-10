EN DIRECT - L'actu de la tech : PayPal lâche Libra, la crypto-monnaie de Facebook

ALEXA ET GOOGLE RECRUTENT POUR MCDONALD'S





"OK Google, trouve-moi un boulot chez McDo !" Depuis le 24 septembre dans plusieurs pays dont la France, vous pouvez tenter de communiquer avec votre assistant vocal Google Assistant ou Amazon Alexa pour vous aider à postuler chez McDonald’s. La célèbre enseigne de restauration rapide a élargi son recrutement aux enceintes intelligentes après avoir lancé il y a un peu plus d’un an une tentative de recrutement par Snapchat.

Vous pouvez désormais faire votre recherche d’emploi en demandant à Alexa ou Google Assistant de vous proposer les offres recherchées via le service Apply Thru. "La toute première solution permettant d’enclencher un processus de recrutement grâce à la voix", annonce McDonald’s. Il suffira pour cela de prononcer une des phrases magiques : "Alexa, aide-moi à trouver un emploi chez McDonald’s" ou "Ok Google, parler à McDonald’s Apply Thru", explique sur Medium David Fairhurst, vice-président en charge des ressources humaines.





Apply Thru permet au candidat de lancer le processus de recrutement en démarrant sa candidature vocalement. Il suffira de répondre à voix haute à certaines questions définies par une intelligence artificielle (identité, localisation, centres d’intérêt, etc.). Cela permettra de sélectionner des offres potentielles répondant au profil. Mais pour boucler son dossier, il faudra repasser en ligne. Un message sera envoyé au candidat avec les premières réponses enregistrées et un lien pour terminer le processus.