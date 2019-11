EN DIRECT - L'actu de la tech : retour à la normale chez Facebook

LE CRÉATEUR DU WEB VEUT LUTTER CONTRE LES DÉRIVES D'INTERNET





Comme il l'avait annoncé en début d'année, Tim Berners-Lee, inventeur du World Wide Web, a décidé de lancer une initiative mondiale contre les dérives d'internet. Et pour y parvenir, il a reçu des soutiens de renom : Facebook, Google, Microsoft et des gouvernements dont la France et l'Allemagne.





Il a profité d'un Forum sur la gouvernance d'internet organisé à Berlin pour présenter sa "feuille de route pour construire un meilleur internet". Plus de 150 organisations high-tech (moteur de recherches, startups, etc.) et des milliers de personnes privés l'ont rejoint dans sa quête visant à "stopper les abus croissant sur le net."





"Les gouvernements doivent renforcer les lois et la régulation du monde numérique. Les groupes doivent faire plus pour garantir que la recherche des bénéfices ne se fasse pas aux dépens des droits de l'homme et de la démocratie", explique-t-il dans un communiqué. Tim Berners-Lee invite également chaque internautes à protéger ses données et à chercher des conversations en ligne "équilibrées", faisant référence au harcèlement en ligne.