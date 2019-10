EN DIRECT - Salon des nouvelles technologies de Tokyo : suivez le Ceatec avec nous

PROJECT GEM : UN SMARTPHONE À ÉCRAN ULTRA-ULTRA-LARGE





L'image est signée Essential, ce petit fabricant de smartphones fondé par le papa de l'Android original, Andy Rubin, et dans un monde où tous les smartphones ou presque ressemblent à des rectangles de verre, celui-ci détonne. Avec son format fin et vraiment très large, on penserait à une télécommande, ou au combiné d'un téléphone d'avant le smartphone.





On n'en sait pas beaucoup plus, sinon que les couleurs seront très vives, que l'appareil semble fonctionner sous Android, avec sur l'écran d'accueil des widgets sur mesure. Essential promet juste d'en dire beaucoup plus sur Project Gem, pour très bientôt.