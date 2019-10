EN DIRECT - L'actu de la tech : Sony officialise la PlayStation 5 pour fin 2020

GHOST RECON BREAKPOINT : JON BERNTHAL, ENVERS ET CONTRE TOUS





La superproduction d'Ubisoft Paris, Ghost Recon Breakpoint, est désormais disponible sur consoles. Il emmène les joueurs dans le très vaste monde ouvert d'Auroa, une île sauvage où s'est implanté la puissante entreprise Skell Technology. Mais une mystérieuse organisation a pris possession des lieux et le géant technologique se retrouve isolé. Ce sont les Wolves, menés par le lieutenant-colonel Cole D.Walker, qui veulent transformer les drones créés par Skell en machines à tuer. C'est l'acteur Jon Bernthal (The Punisher, The Walking Dead) qui prête ses traits et sa voix au méchant du jeu.





Les Ghosts, unité d'élite, sont envoyés en reconnaissance. Mais leur hélicoptère est abattu et ils se retrouvent pris au piège sur Auroa. La lutte entre les Ghosts et les Wolves, d'anciens agents des Ghosts, vont se livrer un combat intense et stratégique pour reconquérir les lieux.





Ghost Recon Breakpoint est jouable en solo ou en coopération jusqu'à quatre joueurs. Ces derniers devront surmonter les blessures, les chutes ainsi que la nature hostile et diverse. Un vent de liberté souffle sur la suite du très réussi Ghost Recon Wildlands.





GHOST RECON BREAKPOINT - Disponible sur PS4, Xbox One X, PC et abonnement Uplay+