UN SMARTPHONE SURPUISSANT POUR JOUER





Le jeu mobile a la cote et le marché du smartphone dédié aux gamers ne cesse de gonfler. Dernier en date à arriver : le Black Shark 2, lancé mi-mars en Chine et désormais disponible en France. Il dispose également d'un double appareil photo au dos, d'un système de refroidissement, d'une amélioration des performances graphiques et d'une antenne spéciale pour améliorer la connexion en jeu mobile.





Prix : à partir de 549 euros - Disponible en Black et Frozen Silver - Deux configurations (8 Go de mémoire vive/128 Go de stockage ou 12 Go de mémoire/256 Go de stockage).