EN DIRECT - L'actu de la tech : Tik Tok, le réseau préféré des ados, n'arrive pas à lutter contre les prédateurs

UNE BIO POUR PERCER LES SECRETS DE TIM COOK





Dans deux semaines paraîtra aux États-Unis une biographie du patron d'Apple, celui qui a du succéder à Steve Jobs. "Tim Cook, The Genius Who Took Apple To The Next Level", est l'oeuvre de Leander Kahney, spécialiste d'Apple et rédacteur en chef de Cult of Mac, qui promet de lever un coin du voile sur la méthode Cook, au travers d'interviews avec ceux qui ont travaillé avec le patron d'Apple. De quoi mettre en perspective les huit dernières années d'Apple, pendant lesquelles le cours de l'action a triplé, alors qu'il est souvent reproché à la marque -et à Tim Cook himself- son manque d'audace et de vraies nouveautés. Tim Cook pourra-t-il un jour arriver à ne plus être comparé à son irremplaçable prédécesseur ? On attend de pouvoir lire le livre, et on s'en reparle.