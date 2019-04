EN DIRECT - L'actu de la tech : voici notre premier aperçu du Fold, le 1er smartphone pliable de Samsung

AMAZON ÉCOUTE VOS REQUÊTES À ALEXA, ET C'EST POUR VOTRE BIEN (PROMIS)





Des millions de “Alexa, quel temps fera-t-il demain ?” ou de “Alexa, mets moi un minuteur sur huit minutes”, et en bruit de fond parfois, une chanson sous la douche, un enfant qui crie, des bribes d’une discussion entre amis… Voici ce que des sous-traitants d’Amazon écouteraient à longueur de journée, au no du contrôle qualité. C’est en tout cas ce que révèle une enquête de Bloomberg qui assure que le géant du numérique écouterait certaines requêtes de ses utilisateurs via ses enceintes connectées. Selon l’article, ces écoutes seraient anonymisées et auraient pour objectif d’améliorer les performances d’Alexa, son assistant vocal, pour mieux répondre aux attentes de ses utilisateurs. Exemple parmi mille autres : aider à mieux discerner les prononciations possibles - dans tous les accents - du nom de la chanteuse Taylor Swift.





Une tâche longue et laborieuse dont s’occuperaient des milliers de salariés pour le compte d’Amazon, selon les témoignages recueillis par Bloomberg, alors que la société n’a jamais explicitement indiqué que des humains pouvaient ces enregistrements. Il est toutefois possible de désactiver l’option qui permet à l’enceinte de partager ses requêtes au nom de l’amélioration du service. Il faut pour cela se rendre dans les paramètres d’Alexa sur la vie privée. Certains appareils embarquant l’assistant vocal disposent aussi d’un simple bouton à désactiver en façade pour couper le micro. Mais alors Alexa ne répondra plus.