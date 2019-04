EN DIRECT - L'actu de la tech : Ubisoft offre "Assassin's Creed Unity" pour rendre hommage à Notre-Dame

NOUVEAUTÉ UBER : VOYAGEZ JUSQU'À NEW YORK !





L'appli de chauffeur privé déploie une nouveauté dans son appli : un menu déroulant pour choisir plus facilement son mode de transport (covoiturage, standar, voiture haut de gamme...).





Pour récompenser ses utilisateurs, Uber lance le programme "Ride to Win" jusqu'au 12 mai. De manière aléatoire, des clients vont gagner des cadeaux à l'issue de leur course. Des millions de cadeaux promis dont des crédits Uber et Uber Eats, un an de courses gratuites, des remises chez des partenaires (Lalalab, Qobuz, So Foot...). Et même des voyages à New York, Rome, Rio ou encore Sydney.





Il suffit de mettre son application à jour pour en profiter.