EN DIRECT - L'actu de la tech : vous pouvez (enfin) changer votre pseudo sur la PlayStation 4

LA PREMIÈRE CHAISE CRÉÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (ET PAR PHILIPPE STARCK)





Elle s'appelle AI, et c'est la première chaise co-produite par l'homme et la machine. L'homme, c'est Philippe Starck, le designer qui s'est allié à Autodesk, spécialiste de la création 3D, pour créer Dreamcatcher, un algorithme capable d'imaginer des formes nouvelles mais fonctionnelles pour une chaise aux contraintes fortes : supporter le poids d'un adulte, être empilable, utiliser le moins de matériau possible, mais rester solide, et confortable. Le résultat semble réussi, mais surtout, pour le designer, jamais allergique à l'hyperbole, "c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre devant nous." Plus d'images et d'infos sur le site de Starck.