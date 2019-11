EN DIRECT - L'actu de la tech : Tesla dévoile Cybertruck, un pickup ultra-futuriste

LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES BIRD JOUENT LA CARTE DU SELFIE POUR LA SÉCURITÉ





Près de la moitié des blessures survenues en trottinette électrique sont consécutives à des chocs à la tête. Et pour cause, moins d'un utilisateur sur 10 porte un casque pour se protéger. Et la réglementation de la Sécurité routière ne rend obligatoire son port que pour les enfant de moins de 12 ans.





Pourtant, sur un véhicule pouvant dépasser les 25 km/h, les conducteurs se retrouvent à la merci de la moindre chute et ne semblent donc pas penser à leur sécurité en portant un casque. En Californie, Bird a distribué environ 75.000 casques gratuitement pour inciter les utilisateurs à plus de sécurité et éviter surtout la grosse colère de l'état qui voit d'un mauvais oeil les trottinettes électriques de ce point de vue-là.





Alors Bird a eu une idée : la startup incite désormais ses abonnés à se prendre en photo avec un casque sur la tête à la fin de leur course et à partager la photo sur les réseaux sociaux avec le mot-clé #BirdHelmetSelfie. Une façon de montrer qu'ils prennent leur sécurité au sérieux. En échange de cette photo également envoyée à l'appli, ils recevront du crédit sur leur prochaine course qui peut ainsi devenir gratuite.