EN DIRECT - L'actu de la tech : Tesla menace ses employés qui font fuiter des informations à la presse

SPOTIFY : ENCORE PLUS DE PUBLICITÉ ET DE PODCASTS EN VUE





La publicité, le nouvel eldorado des services de streaming. Après Amazon Prime Music et YouTube Music, Spotify accentue aussi son lien.





Fort de ses désormais plus de 100 millions d'abonnés payants, Spotify veut voir encore plus loin. Le numéro un mondial du streaming musical continue à tenter de diversifier ses ressources financières pour combler de nouvelles pertes enregistrées sur le premier trimestre (-142 M d'euros). Selon TechCrunch, le service testerait actuellement deux nouvelles fonctionnalités : l'interaction vocale avec la publicité pour les non-abonnés et des playlists personnalisées incluant des podcasts et de la musique pour ses abonnés.





L'interaction avec la publicité n'est pour le moment en test qu'aux Etats-Unis. Elle permet à l'utilisateur de dire "Play Now" pour accéder au contenu proposé par la pub. Il peut s'agir de playlists sponsorisées par des marques ou de podcasts. Spotify a investi 500 millions de dollars pour racheter Gimlet Media et Parcast, deux poids lourds du podcast, ainsi qu'une startup produisant et fabricant des contenus (Anchor).





Un journaliste de The Verge a, lui, réalisé que des playlists plus personnalisées et d'un nouveau type avaient fait leur apparition : elles incluent désormais des flashs info, des podcasts en plus des morceaux de musique.