EN DIRECT - L'actu de la tech : TikTok pourrait bientôt avoir son propre smartphone

MOTOROLA ONE VISION : LE CINEMA ET LA PHOTO DE NUIT A 319 EUROS





Le mode nuit est tendance. Motorola l'ajoute sur son milieu de gamme et sa série Motorola One lancée fin 2018. Le One Vision est doté d'un double capteur au dos dont une lentille de 48 Mpx.





Niveau design, le Motorola One Vision est élégant avec son dos en verre incurvé, ses teintes Bleu saphir ou Bronze, et surtout son écran de 6,3 pouces avec le seul poinçon pour la caméra. Le format allongé 21:9 lui permet de bien tenir en main grâce à sa faible largueur. Et il va surtout ravir les amateurs de cinéma avec la possibilité de regarder une vidéo sur l'intégralité de l'écran.





Il embarque 128 Go de stockage (possibilité d'ajouter une carte microSD jusqu'à 512 Go), 4 Go de RAM et une batterie de 3.500 mAh pour tenir confortablement une bonne journée.





Prix : 319,99 € (écouteurs sans fil Verve Buds offerts en précommande jusqu'au 1er juin)