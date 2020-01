EN DIRECT - L'actu de la tech : Twitter vous permet de réagir même en privé

GOOGLE ÉCOPE D'UNE LOURDE AMENDE POUR ABUS DE POSITION DOMINANTE





L’Autorité de la concurrence a infligé à Google une sanction de 150 millions d'euros pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité liée au recherche. L'ADLC estime que la plateforme publicitaire Google Ads a adopté des règles de fonctionnement opaques et difficilement compréhensibles, les appliquant même de manière "inéquitable et aléatoire."





Selon l'Autorité, les règles imposées aux annonceurs ont été établies dans des conditions "non objectives, non transparentes et discriminatoires". "L’opacité et l’absence d’objectivité de ces règles rendent très difficile leur application par les annonceurs," souligne le texte, déplorant que Google ait "toute discrétion pour modifier son interprétation des règles de façon difficilement prévisible, et décider en conséquence si les sites les respectent ou non."





Plus de transparence sur les comptes suspendus





En plus de l'amende, Google devra également clarifier les règles de fonctionnement de la plateforme Google Ads, mettre en place des mesures de prévention, détection et traitement des violations des règles. A plusieurs reprises, l'ADLC note que Google a suspendu temporairement Gibmedia et son compte Google Ads avant de prendre une décision définitive concernant cette entreprise en 2015, tout en continuant à diffuser des annonces ou contenus similaires provenant de ses propres services, explique-t-elle.





Google France n'a pas tardé à réagir à la décision. “Nos utilisateurs s'attendent à être protégés contre les publicités trompeuses et c'est à cela que servent nos conditions d'utilisation publicitaires", nous a confié un porte-parole de l'entreprise.





Concernant la suspension de Gibmedia, qui avait également saisi l'Autorité, Google a expliqué avoir pris sa décision en estimant que celui-ci "diffusait des publicités pour des sites Web conduisant les utilisateurs à payer pour des services à des conditions de facturation qui n’étaient pas claires. Nous ne voulons pas ce genre de publicités sur notre plateforme, c'est pourquoi nous avons suspendu Gibmedia et renoncé aux revenus publicitaires pour protéger nos utilisateurs de conséquences dommageables. Nous ferons appel de cette décision.”





Google doit aussi afficher la décision de l'ADLC sur la page d'accueil du moteur de recherche Google.fr et Google.com pendant une semaine.