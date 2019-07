EN DIRECT - L'actu de la tech : un rendu du prochain Pixel 4 de Google fait son apparition

XIAOMI LANCE UN PHOTOPHONE PUISSANT SOUS ANDROID ONE A MOINS DE 250 EUROS





Présenté début juillet en Chine, le Mi A3 arrive en France. Xiaomi l'a officialisé ce jeudi à Paris. Il tourne sous Android One, le système d'exploitation de Google sans surcouche ajoutée et qui dispose de toutes les mises à jour de sécurité en temps réel. Il dispose d'un écran Amoled de 6 pouces avec une encoche goutte pour la caméra selfie (32 MP). Il apporte aussi sa petite touche d'originalité sur ce segment de marché : un lecteur d'empreinte sous l'écran.





Puissant, design, doté d'un triple capteur photo au dos (dont un capteur principal de 48 MP) et d'une batterie endurante (4.030 mAh - 2 jours au moins d'autonomie), il arrive dans deux configurations : 64 Go de Stockage et 4 Go de mémoire vive (249 €) ou 128 Go de stockage et 4 Go de RAM (279 €).





Il sera disponible en trois couleurs (gris, blanc et bleu) le 25 juillet dans les boutiques de la marque chinoise et dans le réseau Fnac-Darty.