EN DIRECT - L'actu de la tech : une réunion interne à Facebook fuite, Mark Zuckerberg assume ses propos "cash"

JEUX VIDÉO : THE LAST OF US REVIENT LE 21 FÉVRIER 2020





Suite de l'un des plus grands jeux de l'histoire, The Last of Us Part II a enfin une date de sortie. Lors de son événement State of Play diffusé mardi soir, PlayStation a dévoilé un nouveau trailer du jeu annonçant une disponibilité le 21 février 2020.





On savait déjà que le jeu créé par le studio Naughty Dog allait donner la part belle à Ellie, la jeune fille du premier épisode devenue jeune adulte plutôt adepte de la castagne. Elle doit à nouveau faire face aux infectés, victimes d'une pandémie et qui sèment le chaos dans cet univers apocalyptique. On sait désormais qu'elle retrouve Joel, son acolyte et protecteur du premier jeu. La même ambiance sombre, mais teintée d'un peu plus de violence.





THE LAST OF US PART II - Un jeu Naughty Dog disponible exclusivement sur PlayStation 4 le 21 février 2020.