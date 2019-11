EN DIRECT - Xiaomi dévoile un smartphone avec 5 capteurs photo : suivez la conférence de Madrid

APPLE DÉBLOQUE 2,5 MILLIARDS DE DOLLARS POUR LE LOGEMENT EN CALIFORNIE





Pour faire face à la crise du logement que traverse la Californie depuis l’explosion de la Silicon Valley, Tim Cook a annoncé la mise en place d’un plan d’aide de 2,5 milliards de dollars (environ 2,24 milliards d’euros).





«Avant même que le monde entier ne connaisse le nom de Silicon Valley, et bien avant que la technologie soit au creux de notre poche, Apple avait fait de cette région sa maison et nous ressentons un devoir civique de s’assurer que cela reste un lieu où les gens peuvent vivre, fonder une famille et être impliqué dans la communauté», a expliqué le patron de la marque à la pomme. «Des maisons à prix abordable, cela signifie stabilité et dignité, opportunité et fierté. Apple veut aider à trouver la solution. »





Sur les 2,5 milliards de dollars promis, un milliard est destiné à un fonds d’investissement pour la construction de logement à prix abordable, un autre pour aider les primo-accédants à acheter et obtenir un prêt. Apple va également accorder 300 millions de dollars dans l’achat de terres constructibles. 150 millions vont aller à un programme de logements dans la région de la Baie de San Francisco et 50 millions pour aider les personnes les plus en difficulté.





La firme entend ainsi contribuer à l’accélération et l’expansion d’un nouveau plan de construction de logements à long terme et diminuer ainsi le problème du nombre croissant de SDF dans la région. «Cette implication financière sans précédent pour construire des logements abordables et les stratégies innovantes au cœur de l’initiative sont la preuve qu’Apple est véritablement impliqué pour trouver des solutions, » a souligné le gouverneur de Californie Gavin Newsom. «L’envolée des prix de la location comme de l’achat de logement est un problème de vie inquiétant pour des millions de familles dans l’état qui ne peut être solutionné que par la construction. Ce partenariat avec Apple va le rendre possible. »