EN DIRECT - L'actu de la tech : YouTube et Snapchat toujours les applis préférés des ados français

PAS D'APPLIS GOOGLE SUR LES PROCHAINS SMARTPHONES MATE 30 DE HUAWEI ?





On pensait être en pleine accalmie, mais le bras de fer continue entre Donald Trump et Huawei. Selon le site The Verge et Reuters, les prochains smartphones haut de gamme du constructeur chinois seront privés des services Google.





On ne devrait pas trouver Google Maps, Gmail ou encore Google Agenda sur les Mate 30 et Mate 30 Pro, attendus pour le mois d'octobre. Les deux flagships, successeurs des excellents Mate 20, n'auraient également pas accès au Play Store, empêchant tout téléchargement d'applications Google et applis tierces (Facebook, Snapchat, Netflix...).





Cependant, les Mate 30 pourraient toujours compter sur le système d'exploitation Android -mais pas Android 10-, car il existe une version en open source (libre de droits) qui peut ensuite être adaptée par chacun. Huawei a également dévoilé cet été HarmonyOS, un système d'exploitation maison qui va tout d'abord tourner sur les téléviseur Honor et via des partenariats automobiles. Mais il pourrait aussi équiper des smartphones. Et donc potentiellement les Mate 30 et Mate 30 Pro à venir qui pourraient être dévoilés le 18 septembre prochain, selon Reuters.