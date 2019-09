EN DIRECT - L'actu de la Tech : YouTube revoit son système de calcul de vues des vidéos

ONEPLUS COMMENCE A TEASER SON PROCHAIN SMARTPHONE





Dans une interview accordée au site CNET, Pete Lau, le patron de OnePlus, a avancé quelques informations sur le prochain smartphone de la marque chinoise. Celui qui devrait se nommer OnePlus 7T, si on en croit les habitudes de la firme, embarquera un écran avec un affichage 90 Hz.





OnePlus avait été l’une des toute premières marques à proposer ce taux de rafraîchissement (qui rend plus fluide et moins saccadé le défilement de l’écran du doigt du haut vers le bas et inversement) sur son OnePlus 7 Pro. Pete Lau a confirmé que cela serait le cas sur le prochain modèle et sans doute les suivants, car il a réalisé que l’écran était « central » au téléphone et à son fonctionnement.





Il s’agira d’une nouvelle dalle fournie par Samsung, «la plus haute qualité du secteur» qui a nécessité deux ans de collaboration entre les deux sociétés. «Pour nous assurer que les applications fonctionnent parfaitement sur l'écran Fluid AMOLED doté d’un taux de rafraichissement de 90 Hz, nous avons passé des mois à effectuer des tests de performance de plus de 500 applications parmi les plus utilisées,» explique-t-il.





Et le cofondateur de OnePlus lâche une autre information : l’affichage 90 Hz devrait être aussi disponible sur un produit «moins cher que le OnePlus 7 Pro». Il devrait donc y avoir au moins deux OnePlus 7T lors de la prochaine présentation qui intervient généralement à l’automne.