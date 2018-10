EN DIRECT - Les smartphones Pixel de Google débarqueront (enfin) en France le 2 novembre

Lors de sa conférence de rentrée organisée ce mardi à New York (et en simultané à Paris), Google a dévoilé les nouveaux produits qui vont venir compléter ses gammes Pixel et Google Home. A commencer par sa très attendue enceinte intelligente avec écran. Le Google Home Hub veut se transformer en centre névralgique de la maison en permettant de piloter les objets connectés, de demander des informations à Google Assistant, en s'aidant de l'écran pour des vidéos ou visionner YouTube. Mais comme la très intéressante nouvelle tablette sous Chrome OS baptisée Pixel Slate et qui veut concurrencer l'iPad Pro, ce Google Home Hub ne sera pas disponible en France à son lancement.





En revanche, les très acclamés smartphones Pixel arrivent enfin en France. Le Pixel 3 et son grand frère le Pixel 3 XL reprennent la recette gagnante de ses prédécesseurs : "Le meilleur du hardware, du software et de l'intelligence artificielle", promet la firme de Moutain View. Des smartphones avec des écrans OLED, un savoir-faire en photo avec de nombreuses fonctionnalités inédites comme la gestion du selfie de groupe, le contrôle de la profondeur de champ en mode portrait ou un travail amélioré en basse lumière. Ils seront disponibles en deux configurations (64 ou 128 Go de stockage non extensible) et trois couleurs (Simplement Noir, Résolument Blanc, Subtilement Rose). Ils seront mis en vente le 2 novembre (précommandes le 10 octobre), entre 859 € pour le Pixel 3 64 Go et 1 059 € pour le Pixel 3 XL en 128 Go.