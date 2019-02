TOP DÉPART – Après les conférences de Microsoft et Huawei en marge du salon hier, le coup d’envoi du Mobile World Congress, le salon international des télécoms et de la mobilité, a été officiellement donné ce lundi matin à Barcelone. Jusqu'à jeudi, les constructeurs vont rivaliser d’annonces et d’innovations pour faire parler d’eux. Huawei a été le premier à s’illustrer en dégainant son smartphone pliable 5G, le Mate X. Suivez toutes les annonces chaque jour sur notre site.