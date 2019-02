Une "Breez" de biométrie souffle sur le salon





Pour tous ses visiteurs, c'est l'une des bonnes surprises du MWC cette année. D'ordinaire, les contrôles des badges à l'entrée sont drastiques, et pour cause, pour les professionnels le prix du badge oscille entre 800 et 5000 (sic) euros, le salon veut donc toujours s'assurer que le badge que vous avez autour du cou est bien le vôtre.





Le salon avait déjà tenté la biométrie, mais cette année il passe à la vitesse supérieure, avec Breez, nom d'un système d'une fluidité absolue : une fois votre photo stockée dans le système, vous passez par une fil spéciale, où une caméra va vous reconnaître, pas même besoin de s'arrêter, on dirait les couloirs de télépéage des autoroutes. On a testé pour vous, et ça marche !