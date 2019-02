Et c'est fini pour les annonces de Microsoft. On a donc bien découvert le casque de réalité mixte HoloLens 2 et ses multiples possibilités pour les professionnels. Une innovation placée sous le signe de l'ouverture aux autres devices, navigateurs ou encore usages. Comme beaucoup de projets chez Microsoft, HoloLens 2 devrait s'appuyer sur Azure, le service Cloud de l'entreprise qui permet plus de puissance de calculs pour le casque sans trop puiser sur ses ressources.