Étonnant Xiaomi Mi9





À la fois haut-de-gamme et low-cost, c'est possible ? En tout cas, Xiaomi en semble persuadé. Sur le papier, son Mi 9 se compare à l'iPhone XS, à un Mate 20 Pro de Huawei, ou aux derniers Samsung Galaxy, mais à moitié prix, sous la barre des 500 euros quand la concurrence tourne autour de mille. On attend d'en faire une vraie prise en main pour vous en dire plus, mais la marque continue d'étonner.