Une semaine après Free, Orange tenait son grand raout annuel à La Défense. Stéphane Richard a profité de l’occasion pour positionner l’opérateur français dans un nouveau rôle : celui de fournisseur de services. Rappelant qu’Orange était leader sur l’infrastructure fibre et 4G, le PDG du groupe a dévoilé une litanie de services pour ses clients (sécurisation de la maison, protection des données personnelles et médicales, outil de vote sécurisé pour les collectivités…). N'oubliant pas d’égratigner au passage les annonces de la dernière Freebox en évoquant les partenariats d’Orange, par exemple sur le son avec Cabasse, sur la domotique ou encore avec des assurances comme Groupama.





Le patron a également annoncé ses projets à venir. La 5G entre ainsi en phrase de test en 2019 à Lille, Paris ou encore Marseille avant une commercialisation prévue pour 2020, "quand il y aura suffisamment de smartphones disponibles". Mais la véritable star de cette keynote se nomme Djingo. Présentée il y a deux ans, l’enceinte connectée, fruit d’un partenariat de développement avec Deutsche Telekom, sera disponible au printemps 2019 (49 euros). Elle embarque avec elle tout le pilotage de la maison connectée -qui s’enrichit d’une application gratuite dédiée et sans box supplémentaire nécessaire-, une association avec Amazon pour disposer de l’assistant vocal Alexa pour la recherche internet et le shopping, avec Deezer pour la musique ou avec d’autres partenaires pour de l’info et des services (météo, transports, etc.).