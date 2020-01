EN DIRECT - Salon de l'électronique de Las Vegas : Concept UFO, le PC gaming de poche qui veut rivaliser avec la Nintendo Switch

VOUS NE PRENDREZ PLUS JAMAIS DE DOUCHE FROIDE





L'entreprise bretonne Delta Dore présente au CES un gestionnaire d’eau chaude piloté par l’intelligence artificielle. Baptisé ONSEN, il se compose d'un module à raccorder à son ballon d'eau chaude électrique et d'un second qui s'installe dans la salle de bain. Le premier va ainsi pouvoir piloter votre réserve d'eau chaude, connaître sa capacité, lancer ou stopper la chauffe, et envoyer les informations de disponibilité à son acolyte. Associé à l'application maison, il va se déclencher selon l'utilisateur et ses besoins, mais aussi en fonction de la réserve à disposition.





Dans la salle de bain, le module communique avec les habitants, connaît leurs habitudes de consommation (température souhaitée, quantité d'eau utilisée...). Et l'IA va ainsi gérer l'utilisation de toute la famille, leur signaler le temps restant et la quantité d'eau à disposition, leur indiquer s'ils ont consommé plus qu'à l'accoutumé et même lancer des challenges pour inciter aux économies d'eau et d'énergie.





Sur l'appli, le tableau de bord répertorie l'utilisation du chauffe-eau par membre de la famille et vous permet ainsi d'ajuster la consommation en fonction de votre budget.





ONSEN devrait être disponible courant 2021 au prix de 339 € le pack.