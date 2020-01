EN DIRECT - Salon de l'électronique de Las Vegas : le téléviseur ne jure plus que par la 8K

PREMIÈRES ANNONCES





Si le salon n'ouvre officiellement ses portes que mardi, on connaîtra bien avant les principales nouveautés, notamment lors des conférences des principaux exposants (Samsung, Sony, LG, Nvidia, TCL...) qui se tiennent entre dimanche et lundi. Il faut s'attendre à voir arriver des écrans TV 8K -même si quasiment aucun contenu n'existe dans cette résolution-, de l'intelligence artificielle injectée dans tout, des robots que l'on a pris l'habitude de voir déambuler dans les allées, ou encore la montée en puissance de la voiture autonome et désormais connectée à votre maison.





Car la maison tend à devenir le coeur de l'innovation au CES, portée par les assistants vocaux (Amazon et Google doivent présenter des nouveautés pour Alexa et Google Assistant), l'IA et du connecté à tous les étages. Plus rien ne lui échappe et même la voiture devient une nouvelle pièce du foyer avec des connexions entre votre tableau de bord et votre système maison.