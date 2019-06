EN DIRECT - Salon E3 du jeu vidéo à Los Angeles : trois séries Netflix bientôt adaptées en jeu

ZELDA VA REVENIR !





C'est l'une des annonces fortes de la conférence vidéo de Nintendo. The Legend of Zelda : Breath of the wild aura une suite. Le jeu à succès qui a accompagné le lancement de la console Switch avait été salué pour sa beauté et son très large monde ouvert.





Le constructeur a dévoilé un court trailer pour annoncer que le jeu était en préparation sans donner plus de détails.





En attendant, les visiteurs du salon peuvent s'essayer au remake de The Legend of Zelda : Link’s Awakening sur la dernière née des consoles Nintendo. Le jeu sorti sur Game Boy en 1993 arrivera le 20 septembre. Nintendo promet que les joueurs y trouveront un "éditeur de donjons".