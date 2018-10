"4 fois plus de fun" : quel nouveau smartphone pour Samsung ?

Cependant, ce Galaxy A9s, comme certaines fuites l'ont nommé, ne devrait pas venir s'implanter sur le haut de gamme. Samsung aurait décidé de le dédier au milieu de gamme (entre 300 et 500 euros), où la marque régnait encore en maître il n'y a pas si longtemps. Dans cette optique, on évoque un appareil fort sur la photo et l'autonomie, mais avec moins de puissance que les Galaxy Note9 ou Galaxy S9. Une ligne de conduite qui vise clairement les Millenials et autres jeunes adultes friands de photos.





Face à des Xiaomi et autres Honor qui proposent de l'innovation en cassant les prix, pour contrer aussi les velléités de Huawei et ses gammes P20 Lite et autres Mate 20 Lite qui a déjà flairé le bon filon, Samsung semble ainsi vouloir changer de stratégie. Et donc miser sur l'innovation photo plus que se reposer sur son simple nom pour vendre des appareils qui souffrent désormais de la sévère concurrence.