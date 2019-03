THE DIVISION 2 : WASHINGTON EN MODE POST-APOCALYPSE





Et si une pandémie ravageait Washington ? C'est le postulat de départ du jeu Tom Clancy's The Division 2, suite du jeu vidéo signé Ubisoft et couronné de succès en 2016. Un virus s'est propagé aux Etats-Unis le jour du Black Friday à New York avant de se propager et de provoquer progressivement la chute de la civilisation. La capitale américaine n'est plus qu'une ville dévastée -magnifiquement reproduite-, livrée à des groupes armés. Des civils ont été formés pour se regrouper en cas de situation où les autorités auraient été décimées. Ils forment ainsi La Division appelée à reconquérir Washington DC et à ramener l'ordre.





The Division 2 met en scène un monde dystopique où le mal a pris le dessus et où la société vit dans la terreur imposée par des factions. Un jeu de tir tactique qui se savoure en solo, mais surtout en coopération jusqu'à quatre joueurs. Avec une ville et des monuments plus vrais que nature à arpenter avec bonheur.





Un jeu disponible sur PS4, Xbox One et PC - PEGI 18