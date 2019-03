TESLA DÉVOILE SON PETIT SUV





Elon Musk a dévoilé cette nuit le Model Y, son SUV de moyenne gamme basé sur le châssis et l'essentiel du design du Model 3 en vente aujourd'hui. Plus haut, le Model Y est aussi plus spacieux, avec un hayon qui permet même d'accommoder un troisième rang de sièges, pour une capacité maximale de sept places à bord, sous un grand toit entièrement en verre. Son prix commencera à 39.000 dollars, on attend le prix français, qui sera dévoilé la semaine prochaine à l'ouverture des précommandes. Premières livraisons prévues fin 2020 outre-Atlantique, et probablement pas avant le printemps 2021 chez nous. Avec les modèles S, 3 et X, la gamme Tesla permet désormais d'épeler "S3XY", et si vous pensez que c'est un hasard, c'est que vous ne connaissez pas Elon Musk et son humour de geek.