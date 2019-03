CALL OF DUTY DÉBARQUE SUR MOBILE





Le célèbre jeu de tir va débarquer sur les supports mobiles Android et iOS. Activision a annoncé l’arrivée de Call of Duty : Mobile, une version inédite et gratuite. On y trouvera tous les atouts qui ont fait le succès de la franchise : des cartes emblématiques des différents titres, les personnages favoris de l’ensemble des opus (dont ceux des COD Black Ops et Modern Warfare), des modes de jeux et de multiples armes. Le jeu reprend la même mécanique de combat qui a séduit des milliers de joueurs sur consoles et PC.





Conçu en collaboration avec le groupe chinois Tencent, le jeu sera disponible d'ici la fin d'année. Une première phase de bêta est annoncée pour cet été.