TWITTER AMÉLIORE SES CONTENUS PHOTO





Une mise à jour est en cours de déploiement sur Twitter pour rendre plus facile l'ajout de photos ou vidéos avec vos tweets. Une fois dans l'appli, il suffira de glisser vers la gauche pour accéder à l'appareil photo, capturer photo ou vidéo et ajouter le texte. Dans le fil, votre tweet apparaîtra en format plus grand et le texte dans un cadre coloré. Il sera possible d'ajouter sa localisation, puis prochainement des mots-clés.