HUAWEI : LES ETATS-UNIS MENACENT L'ALLEMAGNE





Selon le Wall Street Journal, par la voix de son ambassadeur à Berlin, Washington a menacé l'Allemagne de reconsidérer sa coopération en matière de renseignements si Berlin continue de discuter avec Huawei quant à la construction de ses réseaux 5G. "Si des acteurs non dignes de confiance se retrouvent dans les réseaux d'un allié, cela pourrait soulever, à l'avenir, des questions concernant l'intégrité et la confidentialité de communications sensibles entre un tel pays et ses alliés", a indiqué l'ambassadeur Richard Grenell dans sa lettre au ministre de l'Economie Peter Altermaier. "Cela pourrait à l'avenir représenter une menace pour une bonne coopération et certains partages d'informations."





Les Etats-Unis ont banni Huawei de leur territoire depuis plusieurs mois. Mais le géant chinois est à la pointe du déploiement de la 5G, notamment très attendu par l'industrie automobile. Et l'Allemagne n'a pas caché discuter avec le groupe asiatique.