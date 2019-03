YOUTUBE NE VEUT PLUS ÊTRE LE NOUVEAU NETFLIX





Champion de la vidéo gratuite, YouTube travaille depuis 2015 à une offre "premium", sur abonnement, pour des émissions originales. Un marché de plus en plus bondé, entre Netflix, Amazon, et l'arrivée d'Apple avec son service Apple TV+ dévoilé hier. De quoi expliquer que -si aucune annonce n'a encore été faite en ce sens- YouTube aurait arrêté d'accepter toute nouvelle propositions de séries et de documentaires. Face à ses concurrents, YouTube n'était pas prêt à investir assez pour avancer une offre crédible. Comme le dit un professionnel cité par Bloomberg, "C'est un peu comme s'ils venaient à un duel au pistolet armés d'un couteau à beurre ."