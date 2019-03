MYSPACE PERD PLUS D'UNE DÉCENNIE DE CONTENUS





Mauvaise surprise pour les internautes qui utilisaient encore MySpace, ancien fleuron internet des années 2000. Le réseau social préféré jadis des artistes a admis avoir perdu des millions de contenus téléchargés sur sa plateforme et sur les différentes pages des utilisateurs. En cause : une migration de serveur raté. "A la suite d'un projet de migration de serveur, les photos, vidéos et fichiers audio que vous avez téléchargés il y a plus de trois ans risquent de ne plus être disponibles sur ou depuis MySpace", a écrit le service dans un message sur son site.





Depuis près d'un an, de nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes avec leurs contenus téléchargés entre 2003 et 2015 qui sont devenus inaccessibles, notamment les morceaux de musique que des artistes proposaient ainsi à l'écoute. On parle de 50 millions de titres pour quelque 14 millions d'artistes. MySpace n'a pas encore confirmé si ces contenus étaient définitivement perdus ou juste temporairement.





Un mauvais coup pour le site racheté en 2011 et qui tente depuis quelques années d'opérer un recentrage vers une plateforme dédiée... à la musique.