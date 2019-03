LE SMARTPHONE PLIABLE DE SAMSUNG ARRIVE EN FRANCE





Dévoilé fin février, le Galaxy Fold, le premier smartphone pliable de Samsung, a désormais un prix et une date de sortie en France. Alors que sa disponibilité aux Etats-Unis est prévue le 26 avril, il arrivera dans l'Hexagone le 3 mai prochain au prix de 2.020 euros. Et à ce tarif, il sera livré avec une paire d'écouteurs sans fil Galaxy Buds, un étui de protection en Kevlar et bénéficiera d’une garantie d’un an contre les dommages accidentels.