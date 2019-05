EN DIRECT - VivaTech 2019 : Pécresse annonce l'arrivée du Pass Navigo sur les smartphones à la rentrée

En 2018, Viva Technology a attiré plus de 100.000 visiteurs sur trois jours. Et pour sa 4e édition, du jeudi 16 au samedi 18, le salon parisien des innovations vise encore mieux. Pour y parvenir, il s’en est donné les moyens : davantage d’espace (deux halls sont réquisitionnés, le 1 et le 2.2), une scène plus grande pour les conférences (Le Dôme de Paris-Palais de Sports), des tables-rondes, des invités de prestige et les plus grands acteurs présents (BNP Paribas, La Poste, TF1, Google, Microsoft…).





Le Hall of Tech, le Robot Park, des thématiques autour de la Tech For Good ou de la place des femmes dans le numérique, de l’émergence de l’Afrique comme nouveau vivier de talents et de technologies… Au total, plus de 2.000 startups vont exposer au sein des Labs ou pour des challenges. Parmi les grandes thématiques abordées, VivaTech sera l’occasion d’en apprendre davantage sur l’intelligence artificielle, la 5G, la blockchain, la santé connectée ou encore la mobilité et l’environnement.





Suivez les pérégrinations de nos journalistes au détour des allées. Trois jours durant, ils seront là pour vous faire découvrir les dernières innovations, débusquer de l’inattendu ou du surprenant.