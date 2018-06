iOS 12, santé digitale, MacOS Mojave, FaceTime à plusieurs, Memoji... toutes les annonces de la WWDC 2018

Evénement célébrant la créativité des développeurs et l'avenir des produits Apple à travers eux, Tim Cook n'a pas traîné à annoncer la couleur de cette WWDC 2018 et de sa keynote d'introduction : Aujourd'hui, il ne serait question que de logiciels. Ceux qui espéraient des annonces produits comme l'an dernier en ont été pour leurs frais. La première a été consacrée exclusivement à iOS 12, le prochain système d'exploitation des iPhone et une bonne nouvelle pour beaucoup : tous les appareils depuis 2013 (iPhone 5s/5c) pourront le supporter.





Plus rapide à lancer les applis ou à déclencher l'appareil photo, iOS 12 arrive avec son lot de nouveautés : la possibilité de passer des appels FaceTime à plusieurs (jusqu'à 32 personnes ! et aussi sur macOS), le regroupement des notifications par applis, des améliorations pour la fonction Ne pas déranger qui permettra notamment de mettre les notifications en sourdine la nuit ou de basculer en fonction de la localisation ou de l'heure. Avec Screen Time, Apple met à disposition un tableau de bord pour vous aider à mieux gérer votre temps passé sur l'iPhone ainsi que sa qualité. Cela s'annonce comme un atout de poids pour les parents qui veulent aussi mieux contrôler l'usage de leurs enfants en choisissant le temps, les applis et les horaires d'utilisation.





Siri progresse également sur iOS 12 et watchOS 5 avec l'arrivée de Siri Shortcuts qui va permettre des suggestions d'action à réaliser (rappeler un rendez-vous, payer une option, commander un café, répondre, etc.). Vous pourrez même les personnaliser et créer des commandes vocales.





La réalité augmentée a été largement à l'honneur avec l'arrivée d'ARKit 2 et d'un nouveau format conçu avec le studio d'animation Pixar (USDZ). Cela donne notamment l'appli Measure qui permet avec son iPhone de mesurer n'importe quel objet ou distance, ou encore des expériences de jeu en réalité augmentée qui peuvent se faire à deux comme Lego AR Experience. L'arrivée de nouveaux Animoji (Panda, fantôme, tigre…) a presque été éclipsée par celle des Memoji, des animoji ultra personnalisables pour vous ressembler. Un succès certain en vue.