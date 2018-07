EN DIRECT - Xiaomi dévoile deux smartphones pour renforcer sa place en Europe

Le slogan de cette présentation est donc "2 is better than 1" (deux valent mieux qu'un). On constate la présence de deux smartphones, mais aussi une différence notable sur les appareils : l'un est équipé d'un double capteur photo vertical à l'arrière (le Mi A2 sans doute) alors que le second n'en compte qu'un seul. Mais les deux appareils devraient profiter du généralisé double capteur. Le capteur d'empreinte reste positionné à l'arrière. Parce que l'écran est trop grand à l'avant et quasi bord à bord ? Réponse demain.