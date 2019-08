En France, Netflix pèsera cette année plus lourd que le DVD

Dire que Netflix est aujourd’hui l’éléphant du secteur serait d'ailleurs encore un peu en deçà de la réalité. Fin 2018, le service représentait en France la moitié du chiffre d’affaires global de la SVOD, la vidéo à la demande par abonnement (qui rassemble aussi des services comme Amazon Prime Video, SFR Play, Canal+ Series, FilmoTV et d’autres). Cette année, il pourrait passer de la moitié aux deux-tiers des revenus de son secteur, que l’étude estime à 827 millions d’euros.





Si la courbe de croissance de Netflix maintient sa trajectoire, elle aura d’ici la fin 2019 croisé celle des ventes de vidéo sur support physique, les DVD et Blu-Ray, qui sont, eux, à la peine. De quoi signer l’évolution des habitudes de consommation des français, c'est-à-dire la dématérialisation des supports du divertissement et le passage à l’abonnement, exactement comme pour le marché de la musique quelques années auparavant. Différence marquante, pourtant : même additionnés, la SVOD et les supports physiques ne représentent que 15% du marché de la vidéo, encore mené par le cinéma en salles (19%) et surtout par la télévision payante (64%)