En ligne, la "Black week" devance le "Black friday" : les réductions ont déjà commencé

Arrivé chez nous il y a six ans, le Black Friday, ce jour de remises fulgurantes devenu une institution aux Etats-Unis, a parfaitement bien pris dans l'Hexagone. Pour le plus grand bonheur des vendeurs comme des consommateurs. Cette année, selon un rapport publié par le site de comparaison financière Finder.com, la France a même éclipsé les États-Unis pour la recherche d'intérêt sur le Black Friday. "La France se classe désormais au deuxième rang mondial pour cette recherche, derrière le Brésil", explique Susannah Binsted de Finder. En tête des sites sur lesquels les Français préparent leur Black Friday : Amazon, Darty, Cdiscount et la Fnac.

Si sa date exacte est fixée au vendredi 29 novembre, le Black Friday made in France s’étend réellement sur plus d’une semaine. Et de fait, des "Black Friday Week" rivalisant d’offres exceptionnelles ont débuté ce vendredi. Et l’on sait que ce Black Friday a tendance à s’étendre jusqu’au lundi suivant, baptisé depuis quelques années Cyber Monday et proposant le même concept de remises, mais uniquement en ligne.