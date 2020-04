En nous localisant, Google distribue les bonnes notes du confinement

Des données qui, face à l'épidémie, sont devenues précieuses, quand elle dessinent une tendance, et qu’elles permettent de voir si et comment nos comportements collectifs ont changé. Surtout, pour les autorités sanitaires, voir le changement s'opérer, c'est comprendre si le télétravail et les mesures de confinement fonctionnent, ou pas.

Pendant que les gouvernements approchent avec plus ou moins d'enthousiasme l'usage de la localisation pour faire face au Covid-19 et à des épidémies futures, il est un acteur qui a déjà les données pour agir. Lui, c'est Google, qui utilise la géolocalisation dans nombre de ses applications, pour afficher des données plus pertinentes, pour aussi mieux cibler ses publicités.

Même les pharmacies et les commerces de bouche, pourtant ouverts, sont beaucoup moins fréquentés. On le soupçonnait de manière empirique, les chiffres le confirment : moins 72% entre janvier et la fin mars. Côté boulot, le télétravail semble fonctionner, la fréquentation des entreprises ayant baissé de 56%. Dans la même veine, gares, stations de métro et de bus auraient vu leurs nombres de visiteurs baisser de 87%. De quoi faire de la France une bonne élève du confinement, nos chiffres sont comparables avec l’Italie, par exemple, peut-être un peu en deçà de l'Espagne en revanche. Ce qui impressionne quand on rentre dans le détail, c'est par exemple que région par région, les chiffres sont cohérents, avec des différences qui ne sont pas très marquées, mais laissent quand même entrevoir plus de discipline au nord de la France que dans le Sud et en Corse.