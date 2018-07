En vacances, méfiez-vous du wi-fi gratuit

Parmi les données les plus simples à capturer, les identifiants de connexion, quand vous vous connectez au wi-fi ouvert d'un hôtel par exemple. Rien de très personnel, le formulaire demande pour l'essentiel votre nom de famille et votre numéro de chambre, deux informations à l'aide desquelles celui qui les interceptera pourra éviter de payer le wi-fi à son tour ou, mieux encore, mettre à votre nom, et sur votre facture, ses consommations dans les bars et restaurants de l'hôtel. Mais il y a plus complexe, et plus alarmant.