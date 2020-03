Comment faire votre "Attestation de déplacement dérogatoire" sans imprimante ? Un exemple d'Attestation de Déplacement Dérogatoire, obligatoire pour se déplacer pendant l'épidémie de Coronavirus

SAUF-CONDUIT - À compter de ce jour, l'attestation est obligatoire pour se déplacer en France. Une exception au confinement qu'il faut obligatoirement avoir sur soi, signée et remise à jour à chaque sortie. Comment faire si l'on ne peut l'imprimer soi-même ? Heureusement, les solutions existent.

Pour aller travailler si le télétravail n'est pas une option, pour aller faire vos courses, pour aller voir son médecin ou pour aider une personne dépendante, quel que soit le cas qui vous concerne, l'Attestation de Déplacement Dérogatoire est désormais indispensable pour se déplacer, où que vous soyez en France. Si policiers et gendarmes seront compréhensifs ce mardi, les contrevenants risquent dès demain une amende de 135 euros, qui pourrait être révisée à la hausse. Le document à remplir est disponible sur le site du Ministère de l'Intérieur (Document PDF), un site pris d'assaut ces dernières heures. Si le lien ne fonctionne pas, vous pouvez aussi accéder à des copies de ce document, disponibles ici, et ici. Sur le papier - sans mauvais jeu de mot - c'est un jeu d'enfant : imprimez, remplissez identité et coordonnées, cochez la case qui vous concerne, datez et signez, et vous voilà en règle. En tout cas si vous disposez d'une imprimante...

Du low-tech au high-tech

Si vous n'avez pas d'imprimante chez vous, la note d'information du ministère, qui accompagne le formulaire, est très claire. Vous pouvez parfaitement la recopier, pour en faire une version manuscrite. La forme est assez libre, le document doit juste porter les indications de l'original sur votre état-civil, la raison de votre déplacement, avec date et signature en bas de page. Pas besoin de recopier les lignes détaillant chaque cas de déplacement possible, copiez juste celle qui vous concerne. Attention, l'exercice d'écriture sera à refaire chaque jour, pour chaque sortie, à la date du jour, au moins pour les 15 jours que durera le confinement, et jusqu'à nouvel ordre.

La bonne nouvelle, toutes proportions gardées, c'est que vous pouvez également passer au zéro papier, en présentant une version numérique de l'attestation. Le document du ministère de l'intérieur ne le dit pas expressément, mais le cabinet de Christophe Castaner l’a confirmé : à côté des versions papier, policiers et gendarmes accepteront aussi les attestations présentées sur l’écran de votre smartphone, à condition qu’elles aient été correctement remplies. Pour ce faire, le plus simple, si vous disposez d’un ordinateur, est d’ouvrir le document PDF directement dans votre navigateur, l’essentiel d’entre eux vous permettront de remplir les informations indispensables et cocher les options qui vous concernent. Vous pourrez aussi y rajouter une image de votre signature, ou la tracer du bout de la souris. Ceci fait, vous pourrez sauvegarder le fichier sur votre disque dur, et vous le renvoyer en pièce attachée par e-mail, à ouvrir sur votre smartphone en cas de contrôle.

Sans imprimante, et sans ordinateur

Si vous ne disposez pas d’un ordinateur, il vous faudra télécharger sur votre smartphone une application qui vous permettra de remplir le formulaire directement sur l’écran du mobile. Nombre d’applications existent, le standard du marché - qui de plus est gratuit - reste Acrobat Reader, disponible sur iPhone, et sous Android. Dans les deux cas, vous pourrez y stocker le document vierge, et le remplir chaque jour où vous en aurez besoin. Attention : si elle est indispensable, l'attestation n'est pas suffisante à vous permettre de vous déplacer en toute légalité. Imprimée, écrite à la main ou stockée sur votre smartphone, elle devra toujours être accompagnée de votre pièce d'identité, et de l'attestation de votre employeur le cas échéant.